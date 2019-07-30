CNN: три открытые с помощью телескопа TESS экзопланеты заслуживают пристального изучения

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американский орбитальный телескоп TESS, приступивший к наблюдениям в июле прошлого года, открыл уже около 20 экзопланет, причем три из них заслуживают более внимательного изучения в рамках кампании по поиску пригодных для жизни планет. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в специализированном журнале Nature Astronomy.

Эти три экзопланеты обращаются вокруг звезды - красного карлика, получившего обозначение TOI-270 и находящегося в 73 световых годах от Солнечной системы. Одна из них по размерам превышает Землю, обращается вокруг звезды за 3,4 суток, а температура на ее поверхности, вероятно, достигает 254 градусов Цельсия. Период обращения второй планеты - самой крупной в этой системе - оценивается в 5,7 суток и температура ее верхних слоев достигает 150 градусов Цельсия, а верхние слои атмосферы третьей экзопланеты, с периодом обращения 11,4 суток, удаленной от звезды на 10 млн км, прогреваются до 67 градусов Цельсия. Как отметила телекомпания CNN со ссылкой на руководителя программы исследований TESS, сотрудника Массачусетского технологического института Максимилиана Гюнтера, изучение планетной системы звезды TOI-270 "представляет интерес по очень многим причинам".

Основные цели орбитального телескопа TESS - звезды и их системы, находящиеся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что обсерватория, оснащенная четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с задачей выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться экзопланетами. Ими в дальнейшем более углубленно будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 м, запуск которого в космос планируется на 30 марта 2021 года.

По оценкам астрономов, в галактике Млечный путь, в которой находится наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей. Диаметр спиральной галактики Млечный Путь оценивается в 100-200 тыс. световых лет, а общее число звезд в ней оценивается в 200-400 млрд.