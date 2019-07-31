Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму на ратификацию соглашение со странами СНГ об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года в Астане на заседании Совета глав правительств государств СНГ. Согласно пояснительным материалам, оно "разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области". Документ также будет содействовать разработке и заключению между сторонами "соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности".

"Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств - участников СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики", - отмечают в правительстве.

Документом предусмотрено, что участники соглашения будут заниматься совместными исследованиями космоса и изучением планет, разработкой космических аппаратов и их элементов, созданием и развитием наземной инфраструктуры, дистанционным зондированием Земли, защитой космической среды, пилотируемыми космическими полетами и подготовкой кадров для отрасли.

Само соглашение при этом раскрывает и конкретизирует положения Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, связанные с охраной прав интеллектуальной собственности, создаваемой или предоставляемой в рамках сотрудничества, обменом конфиденциальной информацией, мерами по охране технологий, функционированием Межгосударственного совета по космосу. "Таким образом, оба документа - конвенция и соглашение - составят основу новой международной правовой базы многостороннего сотрудничества государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в сопроводительных материалах.