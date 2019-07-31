Госкомиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем к МКС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия разрешила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая доставит к Международной космической станции (МКС) транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", говорится в распространенном в среду сообщении Роскосмоса.

"Состоялось заседание государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты испытаний ракеты-носителя "Союз-2.1а". Она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-12". Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты к заправке топливом и ее пуску", - говорится в сообщении.

28 июля ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем намечен на среду в 15:10 мск. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой схеме и станет заключительным в программе испытаний этого метода. После него будет принято решение об использовании этой схемы во время пилотируемых пусков.