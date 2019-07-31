Индийское космическое ведомство откроет свое представительство в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Индии решило открыть в Москве представительство Индийской организации космических исследований (ISRO) для развития взаимодействия с российскими коллегами по техническим вопросам. Как сообщил в среду журналистам министр окружающей среды, лесов и изменения климата, информации и телерадиовещания Пракаш Джавадекар, такое решение принял кабинет министров на своем заседании.

"Подразделение будет сотрудничать с космическими ведомствами и предприятиями в России и соседних странах в целях достижения синергетических результатов", - приводит слова министра информационное агентство ANI.

Как сообщил 22 июля в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия согласилась помочь индийской стороне в подготовке первого национального пилотируемого полета.

"Мы горячо откликнулись на просьбу индийской стороны помочь к 2022 году осуществить запуск индийского космонавта. Подписано соответствующее соглашение, организована работа. Индийская сторона очень довольна и выразила удовлетворение организацией этой работы", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости, "или раньше". Как затем сообщили представители Индийской организации космических исследований, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять-семь дней. Будущий космический корабль получил название Gaganyaan (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".