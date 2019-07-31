Глава NASA считает, что МКС на все 100% заслуживает Нобелевской премии мира

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция (МКС) однозначно заслуживает присвоения Нобелевской премии мира. Об этом Брайденстайн сказал в среду, отвечая на вопросы участников профильной конференции в Атланте.

Главе космического ведомства США из зала задали вопрос, заслуживает ли, по его мнению, МКС Нобелевской премии мира. "На все 100%", - ответил Брайденстайн. "Это хорошая идея", - добавил он на форуме, посвященном коммерческой эксплуатации орбитального комплекса.

Глава NASA поинтересовался, а можно ли в принципе присудить Нобелевскую премию мира аппарату. Из зала немедленно последовал вопрос, а как Брайденстайн относится к идее самому получить эту награду. "Я ее точно не заслуживаю", - признал глава космического ведомства США.

Автор первого вопроса представилась как одна из основателей интернет-платформы Change.org. Платформа позиционирует себя в качестве инструмента продвижения и реализации прогрессивных идей. На сайте платформы говорится, что она объединяет "более 200 млн пользователей в 18 странах мира". Идею присуждения МКС Нобелевской премии мира, высказанную федерацией космических видеоигр (Space Games Federation), поддержали пока 23 человека.

С 1901 года награда вручалась в общей сложности 590 раз, ее получили 904 человека и 24 организации, из них 79 получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей этой награды в каждой номинации 9 млн крон ($1 млн).