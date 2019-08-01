В Уганде планируют создать центр космических исследований при поддержке Минобрнауки России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с Московским институтом электроники и математики имени А. Н. Тихонова (МИЭМ) НИУ ВШЭ разработало концепцию создания в Уганде межуниверситетского центра космических исследований и мониторинга, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Минобрнауки РФ во взаимодействии с Московским институтом электроники и математики имени А. Н. Тихонова (МИЭМ) НИУ ВШЭ завершило работу над концепцией создания в Уганде межуниверситетского инжиниринго-информационного центра космических исследований и мониторинга, включая запуск первого совместного микроспутника УгандаСат-1", - говорится в сообщении.

Подписание документов по реализации проекта запланировано на саммите Россия - Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.

Создание центра космических исследований ведется по проекту "Научно-образовательной инициативы для Уганды и стран Восточной Африки", которую Минобрнауки РФ начало реализовывать в 2019 году. Цель инициативы - содействие развитию Уганды с помощью российских научных и инновационных разработок, а также образовательных программ для повышения эффективности экономики. Инициатива включает четыре направления: сельское хозяйство, минерально-сырьевой сектор, энергетика (включая мирный атом) и экология. В дальнейшем этот опыт планируется применять и в других странах.

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента, 35 из них уже подтвердили свое участие. Форум пройдет под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.