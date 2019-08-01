Рогозин доложил Путину о планах увеличить выручку Роскосмоса в 2019 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка Роскосмоса в 2019 году вырастет до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей годом ранее. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину.

"Позвольте два слова по поводу экономических показателей работы государственной корпорации. В этом году мы планируем существенно нарастить консолидированную выручку - 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей в прошлом году", - сказал он.

Таким образом, этот показатель вырастет на 26,1%. "Это план, но мы идем к нему. То есть мы понимаем, что по контрактам мы выходим именно на эту цифру", - добавил Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, у Роскосмоса "в пять раз увеличится чистая консолидированная прибыль". "Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то можно сказать, что это существенный показатель", - указал он.

Путин в ответ на это заметил, что компания "два года назад в минусе была вообще".