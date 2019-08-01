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Роскосмос в 2019 году выполнит около 40 запусков

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что за весь 2018 год пусков было выполнено примерно столько же, сколько за первое полугодие 2019 года
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" выполнит в 2019 году около 40 запусков. Об этом заявил ее гендиректор Дмитрий Рогозин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Глава Роскосмоса отметил, что за весь 2018 год пусков было выполнено примерно столько же, сколько за первое полугодие 2019 года. "Поэтому, как я вам и докладывал еще зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет. Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнеров по нагрузкам, по космическим аппаратам, тем не менее", - сказал Рогозин.

Гендиректор госкорпорации отметил, что с Восточного в 2020 году будет проведено четыре запуска ракет-носителей, затем количество запусков с космодрома в Амурской области будет только нарастать.

В 2018 году РФ выполнила 19 успешных космических запусков, включая запуски российских ракет с космодрома Куру в Гвиане. В 2019 году российские ракеты космического назначения штатно стартовали в космос уже 13 раз.

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