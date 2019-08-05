Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной

СИДНЕЙ, 5 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ). Как сообщила в понедельник пресс-служба вуза, обломки небесного тела были обнаружены на краю галактики Млечный путь.

По словам астронома АНУ, доктора Томаса Нордландера, старый красный гигант, найденный им на расстоянии 35 тыс. световых лет от Солнечной системы, вероятно появился в результате гибели одной из первых, вспыхнувших во Вселенной звезд. "Нашу находку можно назвать своего рода машиной времени, ведь она возвращает нас во времена зарождения первых звезд во Вселенной. Структура элементов найденной звезды указывает на ее предка - взорвавшуюся миллиарды лет назад сверхновую", - рассказал руководитель Центра передового опыта исследовательской Школы астрономии и астрофизики АНУ.

Доктор Нордландер и его коллеги сравнили структуру элементов звезды, найденной на окраине Млечного Пути, с предполагаемой структурой первых звезд Вселенной и обнаружили ряд сходных показателей. В составе красного гиганта, получившего название SMSS J160540.18-144323.1, было обнаружен крайне низкий уровень железа - "самый низкий, из когда-либо зафиксированных, что указывает на то, что звезда родилась всего через одно поколение после первых звезд Вселенной", - отметил астроном.

"Мы думаем, что энергия от взрыва древней сверхновой была настолько слабой, что большинство тяжелых элементов упало обратно в плотный остаток взрыва и лишь небольшая их часть вырвалась в космос и помогла сформировать старую звезду, которую мы нашли. Она вероятно родилась всего через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, в космических масштабах - это совсем небольшой срок, и живет до сих пор. Если можно так выразиться, это очень анемичная звезда, с низким уровнем железа - примерно в 1,5 млн раз ниже, чем у Солнца: только один атом из каждых 50 млрд является железом, как одна капля воды в олимпийском бассейне ", - рассказал Нордландер.

Как отмечают исследователи из АНУ, сейчас вероятность обнаружения истинных первых звезд крайне мала, поскольку едва ли хоть одна из них дожила до наших дней, однако астрономы настроены оптимистично, поскольку теперь уверены, что древние звезды можно изучать, анализируя структуру старых небесных тел галактики.