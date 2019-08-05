Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble. Об этом сообщается на сайте астрономической обсерватории.

This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNr pic.twitter.com/bDAtydgWSl — ESA (@esa) August 5, 2019

Речь идет об объекте UGC 2369. "Галактики взаимодействуют - это означает, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе и ближе друг к другу, и их формы в процессе искажаются", - указано в сообщении на сайте.

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