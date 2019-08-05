"Протон-М" со спутником Минобороны России стартовал с Байконура

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" со спутником Минобороны России стартовала во вторник с космодрома Байконур. Об этом журналистам сообщили в департаменте информации военного ведомства.

"В 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении министерства.

Ракета была принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

"Стартовавшая в 00:56 мск с космодрома Байконур РКН "Протон-М" в 01:01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что головная часть ракеты успешно отделилась во вторник от третьей ступени.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 01:06 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что космический аппарат будет выведен разгонным блоком "Бриз-М" на расчетную орбиту в течение нескольких часов.

Как уточнили в Минобороны, предстартовые операции и сам старт "Протона" прошли успешно. Контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

В феврале первый заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов заявлял, что в 2019 году произойдет последний запуск космических аппаратов Минобороны с Байконура. По его словам, в дальнейшем военные спутники будут запускаться с космодрома Плесецк.