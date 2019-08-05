"Известия": в России разрабатывают проект подзарядки спутников на орбите

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского разрабатывают проект "космической бензоколонки", предусматривающий создание группировки спутников, которые будут подзаряжать аппараты на орбите. Об этом во вторник сообщает газета " Известия ".

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По замыслу разработчиков, группировка из нескольких десятков роботов-заправщиков будет преобразовывать энергию солнца и собирать отражаемый от поверхности планеты свет. Как пишет издание, прототипом таких изделий стала "классическая" летающая тарелка, в верхней и нижней полусферах которой размещены солнечные батареи и фотоэлектрические модули. С помощью импульсного зарядного устройства аппарат способен мгновенно накапливать заряд электричества и так же быстро перенаправлять его потребителю. Отмечается, что разрабатываемый проект рассчитан на обеспечение бесперебойной работы малых космических аппаратов COSPAS-SARSAT - международной поисково-спасательной системы, - а также спутников - ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.

"Наша идея позволяет увеличить энерговооруженность спутников, находящихся на теневом участке орбиты, где нет солнечного света, а также в ситуациях, когда запаса электроэнергии не хватит для выполнения целевых задач. То есть фактически предотвратить потерю аппарата", - рассказал "Известиям" начальник кафедры бортового электрооборудования и энергетических систем академии им. А. Ф. Можайского полковник Дмитрий Каргу. Он добавил, что проект уже внесен на рассмотрение Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России.

По оценкам экспертов, которые приводит издание, успешное внедрение такой системы позволит продлить сроки службы спутников на орбите в 1,5 раза и сэкономить до 3 млрд рублей за каждый спасенный аппарат. Кроме того, наличие роботов-заправщиков на орбите даст возможность снизить вес космических летательных аппаратов за счет ликвидации дополнительных аккумуляторов.