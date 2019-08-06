SpaceX собирается наладить регулярные групповые запуски микроспутников по цене $2,25 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников различных операторов общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн. Об этом говорится в информации, размещенной в понедельник на сайте этой компании.

"Программа долевого участия в запуске микроспутников SmallSat предоставит операторам малых спутников регулярные целевые миссии Falcon 9 на солнечно-синхронную орбиту. Доставка полезного груза массой до 150 кг будет обходиться всего в $2,25 млн", - уточнили в SpaceX.

Компания обещала, что такие запуски не будут зависеть от плановых выводов крупных спутников и не будут подвержены отсрочкам из-за проблем у клиентов. SpaceX также посулила снисходительный подход к тем заказчикам, которые по тем или иным причинам будут вынуждены внести изменения в планы вывода микроспутников и бронировать места на других носителях.

В конце июня SpaceX запустила на орбиту 24 спутника связи, исследовательскую лабораторию и атомные часы.

В декабре 2018 года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму $500 млн под проект Starlink. Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене $186 за акцию.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. Реализация первого этапа проекта - запуска 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.