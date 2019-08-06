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Запущенный с Байконура спутник Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Предстартовые операции и старт "Протона" прошли в штатном режиме
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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Спутник Минобороны России, который был запущен во вторник с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении министерства.

"Протон-М" был запущен с космодрома Байконур в 00:56 мск. В 01:01 мск ракету-носитель взяли на сопровождение наземные средства ВКС РФ. 

"Космический аппарат, запущенный с космодрома Байконур, принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", - говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата, которому после принятия на управление присвоен порядковый номер "Космос-2539", функционируют нормально.

Предстартовые операции и старт "Протона" прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

В феврале первый заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов заявлял, что в 2019 году произойдет последний запуск космических аппаратов Минобороны с Байконура. По его словам, в дальнейшем военные спутники будут запускаться с космодрома Плесецк.

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