Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль Cygnus, доставивший в середине апреля на Международную космическую станцию (МКС) 3447 кг грузов, отстыковался во вторник от американского модуля Unity. Трансляция этой операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) из Центра управления космическими полетами в Хьюстоне (штат Техас).

Астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох с помощью дистанционного манипулятора Canadarm2 отвели корабль от станции, а в 12:15 по времени восточного побережья США (19:15 мск) захваты манипулятора были отведены от корабля и он начал удаляться от МКС. В момент расстыковки станция находилась над Тихим океаном.

После отделения от МКС двигатели корабля проработали три минуты с тем, чтобы отвести его на безопасное расстояние от нее. Через сутки с корабля в два этапа будет осуществлен запуск микроспутников с помощью новой системы Slingshot. Один из них будет осуществлять маневры вокруг корабля, делать детальные снимки, а затем передавать эту информацию в бортовой компьютер для последующей передачи на Землю. Корабль будет находиться на орбите до 11 декабря, после чего войдет в плотные слои атмосферы и прекратит существование.

Cygnus, построенный корпорацией Northrop Grumman, совершил полет к МКС уже в 11-й раз. Нынешний стал последним в рамках действующего контракта Northrop Grumman с NASA. В соответствии с новым соглашением, которое будет выполняться с осени нынешнего года, компания в ходе шести полетов обязана доставить на МКС 20 т грузов.

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).