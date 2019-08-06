Ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала в ночь на среду с космодрома Гвианского космического центра. Прямая трансляция полета ведется на сайте компании Arianespace, осуществляющей коммерческие пуски с Куру.

На борту европейского носителя находятся два спутника связи: Intelsat 39 и EDRS-C. Intelsat 39 запускается для крупнейшего международного оператора связи Intelsat Это уже 61 аппарат, выводимый Arianespace для корпорации за период с начала таких пусков в 1983 году.

Спутник Intelsat 39 массой 6,6 т призван обеспечивать широкополосный доступ в интернет, а также передачу видеосигнала для трансляций в зонах Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Он придет на смену Intelsat 902, который был выведен на орбиту в 2001 году. Оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, он будет иметь орбитальную позицию в 62 градуса восточной долготы.

Лазерная связь

Второй аппарат - EDRS-C массой 3186 кг выводится в рамках совместного проекта ЕКА и корпорации Airbus по космической связи, осуществляемого с 2015 года. Спутник станет вторым звеном в системе SpaceDataHighway, разработанной военно-космическим отделением Airbus - Airbus Defence and Space. Аппарат с помощью лазерного терминала, основанного на новейших технологиях, будет обеспечивать оптическую передачу данных со скоростью 1,8 гигабайта в секунду.

По данным Arianespace, эта сеть "позволит улучшить качество услуг по экологическому мониторингу Земли, а также наблюдению с целями обеспечения безопасности, повышения эффективности мер, принимаемых в случае катастроф и урегулирования кризисов". Аппарат EDRS-C способен устанавливать связь на расстояниях до 45 тыс. км со спутниками мониторинга Земли, размещенных на низких орбитах. Он также может получать данные с беспилотных атмосферных беспилотных аппаратов, разведывательных и иных самолетов.

Ранее запуск Ariane 5 с этими спутниками, запланированный изначально на 24 июля, был отложен в связи с неудачным запуском ракеты Vega. Она должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Однако из-за сбоя в работе двигателя второй ступени она не смогла выйти на расчетную высоту, была подорвана по дистанционной команде с центра управления полетом. Ее обломки упали в Атлантический океан в 400 км от ближайшего побережья.

Нынешний пуск Ariane 5 стал третьим в этом году для данного носителя и седьмым по счету, проведенным Arianespace из Гвианского космического центра. Спутники должны быть выведены на орбиты через 33 минуты после старта ракеты с Куру.