Ракета Ariane 5 успешно вывела на промежуточные орбиты два телекоммуникационных спутника

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 успешно разместила на промежуточных орбитах в ночь на среду два спутника связи. Об этом сообщил в трансляции через интернет Гвианский космический центр, с космодрома которого стартовала ракета.

На рабочие геостационарные орбиты Земли выводятся два спутника связи - Intelsat 39 и EDRS-C. Intelsat 39 запускается для крупнейшего международного оператора связи Intelsat. EDRS-C является частью совместного проекта Европейского космического агентства и корпорации Airbus по космической лазерной связи. После успешного отделения спутников от головной части ракеты управление ими передано компаниям-владельцам.

"Новая миссия Ariane 5 блистательно завершена", - подчеркнула, выступая в центре управления полетом исполнительный вице-президент корпорации Arianespace Люс Фабрегетт. Она сообщила также, что корпорация Arianespace заключила с Airbus контракты в целом на вывод на орбиты 21 аппарата.

Нынешний пуск ракеты Ariane 5 стал третьим в этом году для данного носителя и седьмым по счету, проведенным "Арианспейс" из Гвианского космического центра.