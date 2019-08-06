Rocket Lab осваивает технологию возвращения ступени ракеты Electron с помощью вертолета

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американская компания Rocket Lab планирует в течение года освоить технологию возвращения на Землю и многократного использования отработанной первой ступни своей ракеты Electron с помощью вертолета морского базирования. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью телеканалу CNBC генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Он пояснил, что его компания намерена использовать иную технологию, чем SpaceX Илона Маска, первая ступень ракет которой осуществляет торможение и контроль при спуске за счет маневренных двигателей. С точки зрения Бека, подобный принцип экономически "не оправдан" для Rocket Lab. Глава компании назвал будущую технологию "аэротермальным замедлителем", который будет использовать земную атмосферу для торможения в плотных слоях.

Бек отказался раскрыть детали плана, но признал, что самым сложным его этапом является "повторное прохождение через преграду" в виде экстремальных температур и перегрузок. "Мы начинаем [возвращение ступени] на скорости в 8,5 раз больше скорости звука и потом нам требуется всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука", - сказал он.

В идеале после этого ступень выпускает парашюты и плавно спускается до высоты, где ее с помощью специального троса с захватом подхватывает экипаж вертолета. Затем вертолет доставляет груз на платформу судна. Как сообщил Бек, компания израсходует на данный проект часть $140 млн, привлеченных в прошлом году.

Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron - 17 метров, диаметр - 1,2 метра, стартовая масса - 12,5 тонн. Вес полезной нагрузки ракеты - не более 225 кг. В первой ступени размещены девять двигателей Rutherford, во второй - один реактивный агрегат такой же модели.

Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту. Однако в январе прошлого года носитель справился со своей задачей и вывел в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После первого успешного запуска компания начала принимать коммерческие заказы на отправку различных небольших аппаратов на орбиту. В общей сложности в прошлом году Rocket Lab осуществила три успешных запуска, включая один по заказу NASA.