Ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту Земли израильский телекоммуникационный спутник AMOS-17. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 19:23 по времени Восточного побережья США (02:23 мск). Согласно информации, опубликованной на сайте компании, спутник будет выведен на орбиту приблизительно через 31 минуту после запуска.

Отмечается, что AMOS-17, принадлежащий компании Space Communication, станет самым современным спутником, обслуживающим Африку. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи на этом континента. Планируется, что спутник проведет на земной орбите более 20 лет.