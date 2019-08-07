Астрономы СПбГУ уточнили положение и траекторию движения нескольких миллионов звезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали информацию, полученную от европейского космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), и уточнили данные о движении и точном местоположении нескольких миллионов звезд. Об этом в среду сообщил ТАСС исполняющий обязанности заведующего кафедрой астрономии Сергей Петров.

"С помощью этого телескопа получены снимки звездного неба и по результатам этой работы наши сотрудники смогли более детально определить координаты нескольких миллионов звезд и их движение в пространстве. По этим движениям удалось уточнить структуру и динамическую модель нашей галактики Млечного пути", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, результаты наблюдений были обработаны с использованием технологии Big Data, при этом работа заняла несколько месяцев и продолжается до сих пор. "Мы получили данные измерений, "сырые" данные в инструментальной системе координат относительно самого космического аппарата. Их нужно было преобразовать в небесную систему координат, уравнять и определить их движение. Нужно было создать алгоритмы для обработки, отладить их, пропустить через них данные и систематизировать результаты", - отметил ученый, уточнив, что полученная информация позволит сделать новые предположения относительно точного строения нашей галактики и движения ее рукавов.

"Сейчас уже можно ожидать, что это приблизит нас к решению проблемы скрытой массы. Мы знаем примерно массу вещества во Вселенной, но видим только около 4%, все остальное - это скрытая масса", - пояснил Петров.