Роскосмос предложил создать подрядчика для строительства космодрома Восточный

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома Восточный, которая будет единственным исполнителем соответствующих работ, сообщается в среду на портале проектов нормативных актов.

"В целях усиления контроля за эффективностью расходования средств федерального бюджета законопроектом предлагается: ввести дополнительную степень контроля, создав специализированную организацию госкорпорации "Роскосмос" - технического заказчика, определив данную организацию единственным исполнителем соответствующих услуг, создать отраслевую подрядную организацию госкорпорации "Роскосмос", которая будет специализироваться на строительстве объектов космодрома, и определить ее единственным исполнителем соответствующих работ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту законопроекта, под объектами космодрома понимаются объекты космической инфраструктуры, расположенные или планируемые к размещению на космодроме, а также объекты железнодорожного транспорта, автодороги, объекты энергетики, водоснабжения и связи.

Кроме того, законопроект предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры космодрома. "Осуществление государственного строительного надзора при строительстве... космодрома Восточный также возлагается законопроектом на госкорпорацию "Роскосмос". Наряду с этим госкорпорация "Роскосмос" будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов с целью обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности организации застройщика объектов космодрома", - отмечено в документе.

Космодром Восточный расположен на территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области, в междуречье Зеи и Большой Перы. Его общая площадь - около 700 кв. км. Восточный - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году.

Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман.