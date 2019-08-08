В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании - оператора запуска United Launch Alliance (ULA).

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Ракета взлетела в 06:13 по времени Восточного побережья США (13:13 мск).

Это пятый аппарат серии AEHF, построенный корпорацией Lockheed Martin. Первые три спутника были выведены на орбиту с помощью ракет Atlas V в 2010, 2012 и 2013 годах. Они обеспечивают защищенную и устойчивую к помехам связь представителей американского командования с развернутыми воинскими частями и подразделениями.

По оценкам специалистов, стоимость AEHF-4 составляет около $1,8 млрд. Использовать возможности спутника смогут также союзники США, в том числе Великобритания, Канада и Нидерланды. Ожидается, что будет произведено еще не менее двух аппаратов такого типа.

ULA основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. С учетом нынешней миссии общее число пусков носителей Atlas V достигло 80.