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Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

На фотографии, которую удалось сделать Этану Чэппелу, видна вспышка в районе Южного экваториального пояса планеты-гиганта

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Астероид вошел в минувшую среду в атмосферу Юпитера. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, фотографию, запечатлевшую вспышку в районе Южного экваториального пояса Юпитера, удалось сделать астроному-любителю Этану Чэппелу. Он разместил на своем сайте фотографии планеты-гиганта, на которых в нижней левой части диска Юпитера видна небольшая светлая точка. Снимок сделан в 00:07 по времени восточного побережья США (07:07 мск) 7 августа.

Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы, она удалена от Солнца на 778 млн км. Масса Юпитера в два с половиной раза превышает суммарную массу всех планет Солнечной системы и в 317 раз превышает массу Земли. Внешние слои атмосферы Юпитера состоят из двух основных компонентов - водорода и гелия.

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