К Земле приближается крупный астероид

ТАСС, 12 августа. Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. По данным космического агентства США, диаметр небесного тела достигает 160 метров.

Пик сближения астероида, летящего к Земле со скоростью 13 км/c, ожидается 28 августа. В этот день 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Нашей планете объект не угрожает: он разминется с Землей на расстоянии около 1 млн км.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тыс. еще не обнаруженных астероидов.

В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027 - 2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.