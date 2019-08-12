Эксперт: сближения астероидов с Землей происходят каждую неделю

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сближение астероида 2019 OU1, который подойдет к Земле в 40 раз ближе, чем Венера, не опасно. Подобное происходят еженедельно, сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

"Да, оно [сближение] не опасно, оно будет. Такие сближения происходят каждую неделю. Это обычное явление, когда в окрестностях Земли (они большие, это миллионы километров) пролетают крупные тела", - сказал ученый.

По словам Шустова, орбита небесного тела хорошо известна, однако если будут благополучные условия для радарных исследований, то получится узнать состав верхних слоев поверхности астероида и его скорость.

Самые мощные радары для таких исследований, уточнил ученый, принадлежат США - Goldstone (расположен в Калифорнии) и Arecibo (Пуэрто-Рико). Шустов подчеркнул, что в России активных радаров (радиотелескопов с излучателем) сейчас нет. Имеющиеся радиотелескопы работают в пассивном режиме, принимая отраженный сигнал в том числе от Goldstone и посылая его в США, где он анализируется.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. По данным космического агентства США, диаметр небесного тела достигает 160 метров.

Пик сближения астероида, летящего к Земле со скоростью 13 км/c, ожидается 28 августа. В этот день 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. В NASA утверждают, что объект разминется с Землей на расстоянии около 1 млн км.