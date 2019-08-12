В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не угрожает планете

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Астероид 2019 OU1, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Роскосмоса, опубликованном в понедельник на сайте госкорпорации.

"Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что это расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, но даже при этом факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения. "Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) отслеживает данный объект по заданиям Российской академии наук", - сообщили в Роскосмосе.

В пресс-службе также уточнили, что потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния, меньше радиуса орбиты Луны (примерно 384 тыс. км).

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов также ранее сообщил ТАСС, что сближение астероида 2019 OU1 с Землей не опасно. По его словам, подобные сближения происходят еженедельно.

Ученый отметил, что орбита небесного тела хорошо известна, однако если будут благополучные условия для радарных исследований, то получится узнать состав верхних слоев поверхности астероида и его скорость.

Приближающийся к Земле астероид

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. По данным космического агентства США, диаметр небесного тела достигает 160 м.

Пик сближения астероида, летящего к Земле со скоростью 13 км/c, ожидается 28 августа. В этот день 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. В NASA утверждают, что объект разминется с Землей на расстоянии около 1 млн км.