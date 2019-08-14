Индийская лунная станция "Чандраян-2" покинула орбиту Земли и отправилась к Луне

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в ночь на среду маневр по переводу лунной станции "Чандраян-2" с земной орбиты на траекторию полета к Луне. Как сообщает ISRO на своем сайте , ранее аппарат постепенно поднимался на более высокие земные орбиты, но после этого маневра к 20 августа должен выйти на лунную орбиту.

Что не так с этой гипотезой?

Когда-то в Землю врезалась другая планета, и получилась Луна. Что не так с этой гипотезой?

"Сегодня (14 августа 2019 года) в 02:21 утра индийского времени (23:51 вторника мск) космический аппарат "Чандаян-2" успешно выполнил заключительный маневр по подъему орбиты. Во время этого маневра жидкостный двигатель космического аппарата работал порядка 1203 секунд, благодаря чему "Чандаян-2" перешел на траекторию полета к Луне. Ранее орбита космического аппарата поступательно увеличивалась пять раз с 23 июля по 6 августа 2019 года", - сообщило индийское космическое ведомство.

По мнению индийских ученых, начинается самая трудная и ответственная часть экспедиции. Когда аппарат приблизится к Луне, его жидкостный двигатель снова будет запущен, чтобы вывести станцию на нужную орбиту спутника Земли. Специалисты ISRO проведут еще четыре орбитальных маневра, пока "Чандраян-2" выйдет наконец на рабочую орбиту, которая будет проходить над лунными полюсами на высоте около 100 км над поверхностью.

Аппарат начнет искать благоприятное место для посадки. Затем спускаемый модуль "Викрам" отделится от орбитального аппарата - планируется, что это произойдет 2 сентября. Спускаемый модуль самостоятельно выполнит два орбитальных маневра, после чего начнется спуск на выбранную точку лунной поверхности.

Мягкая посадка на Луну запланирована на 7 сентября. Это должна стать первая посадка земного аппарата у Южного полюса земного спутника. "Викрам" доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян", который проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Не исключено, впрочем, что после лунной ночи он вновь продолжит работу. При этом планируется, что орбитальный модуль проработает над спутником Земли около года.

Как ранее сообщила ISRO, район Южного полюса не случайно выбран для посадки аппарата. Эту часть Луны ранее никто не исследовал - в основном все лунные экспедиции сосредоточивались на ее экваторе.

Одной из главных задач индийской лунной миссии станет поиск воды. Кроме того, в регионе Южного полюса есть выступающие образования лунной породы, которые, по мнению ученых, могут многое рассказать о геологической истории спутника Земли.