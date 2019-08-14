На МКС отправят партию тульских пряников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Партия тульских пряников будет доставлена на Международную космическую станцию (МКС). Инициатива отправки пряников в космос принадлежит главе Тульской области Алексею Дюмину, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в среду.

"В Туле по инициативе губернатора Алексея Дюмина кондитерская фабрика "Ясная Поляна" испекла первую партию уникальных пряников для отправки на Международную космическую станцию (МКС). Это совместный проект правительства Тульской области и госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мед и фруктовую начинку, уточняет пресс-служба.

Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.

Тульская кондитерская фабрика "Ясная поляна" образована в 1973 году, также входит в холдинг, является ведущим производителем кондитерских товаров Тульской области, выпускает свыше 100 наименований изделий.