"Спектр-РГ" подтвердил высокую активность черной дыры в центре Млечного пути

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ" провела пробное наблюдение сверхмассивной черной дыры Стрелец-А* в центре Млечного пути и подтвердила ее высокую активность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса в среду.

"Обсерватория "Спектр-РГ", которая в данный момент находится на этапе перелета в окрестность точки Лагранжа L2 системы "Солнце - Земля", провела пробное наблюдение области центра галактики и подтвердила высокую активность сверхмассивной черной дыры (масса 4 млн масс Солнца) Стрельца А*", - отметили в госкорпорации.

Наблюдения проводились при помощи российского телескопа ART-XC, установленного на "Спектре-РГ", в ночь на 12 августа. В Роскосмосе уточнили, что сверхмассивная черная дыра "в последнее время начала демонстрировать яркие вспышки (яркость увеличивалась в 100 раз)", одну из которых наблюдали на ART-XC.

Другие рентгеновские обсерватории, пояснили в госкорпорации, еще только наводятся на центр галактики. Среди них - Chandra, NuSTAR, INTEGRAL. Российская обсерватория продолжит наблюдения в течение двух дней.

Сейчас "Спектр-РГ" удалился от Земли на расстояние свыше 1430 тыс. км. В настоящий момент системы аппарата работают штатно, продолжается калибровка телескопа ART-XC, а детекторы телескопа eRosita готовятся к включению.