Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", опубликованном в среду.

"Испытательный беспилотный полет корабля Starliner (CST-100) компании Boeing (со стыковкой с МКС) перенесен с августа 2019 года на сентябрь 2019 года", - говорится в отчете.

В РКК уточнили, что первый пилотируемый полет запланирован на ноябрь 2019 года. При этом, отметили в корпорации, "существует вероятность дальнейшего переноса запусков кораблей обеих компаний [в том числе Crew Dragon компании SpaceX] в связи с необходимостью проведения испытаний САС [система аварийного спасения] на участке максимального скоростного напора и парашютной системы перед началом штатной эксплуатации".

В 2019 году возможны полеты кораблей к МКС в беспилотном режиме, считают в РКК "Энергия".

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и членов экипажа из других стран на МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта.