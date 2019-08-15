ВВС США сообщили о взрыве на орбите отслужившей ступени европейской ракеты Ariane-4

ТАСС, 15 августа. Отслужившая третья ступень европейской ракеты-носителя Ariane-4 взорвалась в прошлом месяце на орбите. Об этом в четверг сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

По ее данным, "взрыв ступени произошел 22 июля примерно" в 12:17 мск, что привело "к появлению на орбите семи обломков". Эксперты полагают, что ступень взорвалась "не в результате столкновения с другим объектом".

Ariane-4 - одноразовая ракета-носитель среднего класса производства французской компании Arianespace, использовавшаяся с 1988 по 2003 год.

Объединенный центр космических операций ВВС США приступил к мониторингу объектов в космическом пространстве с момента запуска самого первого советского спутника в октябре 1957 года. С тех пор в каталог искусственных космических объектов были занесены 39 тыс. наименований. Сейчас центр ведет постоянное наблюдение за более чем 22 тыс. объектов на околоземной орбите. Около 5% из них составляют действующие аппараты, 8% - отработавшие ступени ракет, а оставшиеся 87% - обломки различных аппаратов и вышедшие из строя спутники.

Специалисты отмечают, что помимо этого, есть еще сотни тысяч объектов, которые слишком малы, чтобы за ними можно было вести наблюдение, но достаточно опасны, чтобы нанести повреждения спутникам и МКС. Своими аппаратами на орбите располагают сейчас более 60 стран, а также многочисленные коммерческие компании и научные учреждения. В результате околоземное пространство становится, по выражению экспертов, все более переполненным.

США неоднократно заявляли, что хотели бы провести вместе с другими странами "генеральную уборку" космического мусора, но пока не располагают для этого необходимыми технологиями.