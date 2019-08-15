Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.

"Это исторический день", - привела в четверг газета Albuqerque Journal слова главного управляющего компании Джорджа Уайтсадса. Центр, названный Spaceport America расположен неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико). Там же находится и взлетно-посадочная полоса для самолета-носителя Eve, названного так в честь Иветт Брэнсон, матери председателя правления компании Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона.

В трехэтажном здании помимо центра управления полетами разместится центр подготовки космических туристов, предусмотрены также помещения для астронавтов и членов их семей. По данным интернет-портала Engadget.com, испытательные полеты корабля-носителя начнутся в ближайшее время, а к концу года в Spaceport America будет доставлен корабль для суборбитальных полетов Unity.

По данным американской печати, у этой компании стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Планы регулярных туристических полетов в космос рассматривают также компании Blue Origin и SpaceX.