{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские ученые планируют изучить Солнце при помощи эксперимента "Кортес" на МКС

По словам специалистов, полученные при помощи оборудования на МКС данные можно будет использовать для прогноза космической погоды
Описание
© EPA-EFE/Peter Komka

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские ученые подготовили эксперимент "Кортес" по изучению Солнца и прогнозированию космической погоды с помощью аппаратуры на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующей лабораторией Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Сергей Кузин.

Спецпроект на тему
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Мы сейчас активно готовим эксперимент для МКС, который называется "Кортес". Мы закончили разработку документации и ожидаем, что с нами сейчас законтрактуются на изготовление аппаратуры", - рассказал ученый, отметив, что заявка на проведение эксперимента была подана девять месяцев назад.

По словам Кузина, разработанная аппаратура (телескоп и спектрометр), которую нужно будет изготовить и установить на внешней стороне станции, позволит проводить спектрографические исследования, изучение быстрых событий, происходящих в течение нескольких минут, и наблюдение атмосферы Солнца в наиболее широком диапазоне высот. Данные, полученные при помощи оборудования на МКС, "можно использовать для прогноза космической погоды - краткосрочного и относительно долгосрочного".

Кузин пояснил, что в ближайшее время может быть подписан контракт между Роскосмосом и Ракетно-космической корпорацией "Энергия" по будущим экспериментам, среди которых - "Кортес" (мониторинг короны Солнца с помощью рентгеновского телескопа-спектрометра). Если это произойдет в 2020 году, то "в конце 2023 года аппаратура будет готова, а в 2024 году можно будет проводить эксперимент", сказал ученый.

В конце февраля в NASA сообщили, что американские ученые намерены провести на МКС эксперимент по изучению атмосферы на границе с открытым космосом для предсказания "погоды в космосе". Эксперимент запланирован на 2022 год.

Теги
Россия
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
Планируемая дата запуска - III - IV квартал 2019 года
Читать полностью