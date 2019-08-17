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СМИ: Китай впервые вывел на орбиту спутники при помощи новой ракеты-носителя "Цзелун-1"

"Цзелун-1" достигает 19,5 м в длину, ее вес превышает 23 тонны

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китай в субботу впервые в истории вывел на орбиту три космических аппарата коммерческого назначения при помощи новой твердотопливной ракеты-носителя "Цзелун-1". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По ее данным, запуск был осуществлен в 12:11 по местному времени (07:11 мск) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

"Цзелун-1" достигает 19,5 м в длину, а в диаметре составляет 1,2 м. Ее вес превышает 23 тонны. Как утверждают китайские специалисты, это "самая легкая по весу и эффективная для доставки грузов из всех твердотопливных ракет КНР".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

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