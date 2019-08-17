"КосмоКурс" рассматривает возможность применения 3D-печати при создании двигателей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая занимается развитием космического туризма в России, рассматривает два варианта создания двигателя - классический и при помощи 3D-печати. Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Пушкин.

"По двигателю у нас полностью разработаны два комплекта документации. Один - на двигатель, который 3D-печатью изготавливается, а второй - по классической технологии", - сказал он.

Пушкин уточнил, что сейчас "оба комплекта документации прорабатываются, в том числе с возможными поставщиками оборудования или заводами-изготовителями". При этом допускается и гибридный вариант двигателя. Пока проходят испытания его частей, изготовленных с помощью и классических, и аддитивных технологий. В некоторых случаях производятся одинаковые детали, чтобы проверить, какой вариант лучше.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км.

Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области. Сейчас проект находится на согласовании в Роскосмосе. Официального ответа со стороны госкорпорации еще не поступало.

Сейчас компания создает проект стенда для огневых испытаний двигателя. Предполагается, что он будет находиться на космодроме.