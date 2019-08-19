Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18). Об этом сообщил информационный портал "Чжунго цинняньван".

По его данным, запуск был осуществлен в 20:03 по местному времени (15:03 мск) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе страны.

ChinaSat-18 разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для компании China Satcom, срок его эксплуатации составляет 15 лет. Для вывода аппарата на орбиту была разработана модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-3В/G2". Ожидается, что благодаря ему в Китае при осуществлении ряда проектов заметно повысится качество предоставления услуг спутниковой связи.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.