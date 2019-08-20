Рогозин рассказал о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет примерно в четыре раза дешевле американской, сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны", - сказал Рогозин.

Он не уточнил, о какой именно американской ракете идет речь. В настоящее время в США эксплуатируются тяжелые ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.

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