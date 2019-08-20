Рогозин: Роскосмос пока не видит никаких угроз Земле из космоса

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "страшилками" очередные ожидания конца света и заверил, что актуальных космических угроз в настоящее время нет.

"Страшилок очень много, и часто кинематограф подогревает интерес к этому <...> Наверное, имеет право на жизнь такое отношение к космосу - с опаской. Но системы космического мониторинга Роскосмоса пока не видят никаких угроз, которые могли бы быть", - сказал Рогозин на встрече с участниками форума "Машук", отвечая на вопрос одной из участниц об угрозе конца света в сентябреа.

При этом Рогозин не исключил появления подобных угроз в будущем. "Но пока все спокойно", - уточнил глава Роскосмоса.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали, что астероид 2019 OU1, приближающийся к Земле, не представляет опасности для планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км.