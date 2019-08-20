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Рогозин предложил регионам России помощь Роскосмоса по утилизации мусора

Госкорпорация может вести съемку нелегальных свалок из космоса, а также дожигать твердые отходы, отметил глава Роскосмоса

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Роскосмос сделал предложение регионам России по оказанию помощи с утилизацией мусора. Об этом сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума "Машук".

"Вклад Роскосмоса [в борьбу с мусором на Земле] очень большой. Соответствующие предложения я сделал главам субъектов РФ", - сказал Рогозин.

По его словам, госкорпорация может не только вести съемку нелегальных свалок из космоса, но и дожигать твердые отходы.

"Космическое двигателестроение имеет возможности дожигания самых твердых составов мусора. Многие мусоросжигающие заводы до какого-то уровня доводят этот мусор, а потом остаток твердый остается. Наши двигатели в специальных установках способны разрушать этот мусор", - пояснил глава Роскосмоса.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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