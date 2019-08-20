Робот "Федор" полетит в космос с игрушкой Машей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вязаная игрушка - человечек в скафандре с рюкзаком - станет индикатором невесомости для робота "Федора" (Skybot F-850), который на этой неделе отправится к МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14". Об этом написал во вторник на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"Кто сказал, что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полета", - отметил Устименко.
Он отметил, что Маруся "первая традиционно на себе ощутит новое состояние". Пост сопровождается фотографией игрушки.
Пилотируемый корабль "Союз МС-14" запустят с космодрома Байконур 22 августа. Полет пройдет без экипажа, на борту будут находиться робот "Федор" и грузы для МКС.
Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".