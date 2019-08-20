Рогозин: главы регионов СКФО поддержали идею о создании там центра подготовки космонавтов

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Во вторник Рогозин заявил, что госкорпорация рассматривает возможность создания центра подготовки космонавтов в одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

"Я два дня провел [на Северном Кавказе]: в субботу вечером приехал и внимательно осмотрел по приглашению полпреда президента в СКФО все эти объекты. Главы республик со мной встречались, и мы договорились, что скоро мы сюда направим делегацию - руководство ЦПК имени Гагарина. И они по этим маршрутам, более детально посмотрят, где реально можно сделать базу подготовки горной, где подготовка может быть по посадке на воду - есть озера интересные", - рассказал Рогозин.

Он уточнил, что на Северном Кавказе и другие аспекты хорошо подойдут для центра подготовки космонавтов. Благодаря климату и рельефу здесь происходят нужные перепады атмосферного давления, есть возможность альпинистских восхождений, курортные ресурсы, в том числе минеральные воды и термальные источники, свежие качественные продукты и другое.

"Наша идея о создании центра реабилитации и подготовки космонавтов поддержана всеми главами <…> У них у всех [глав регионов СКФО] есть огромное желание сделать все, чтобы развить как можно быстрее в рамках единого замысла курортно-оздоровительную зону. И я считаю, что это огромное преимущество, все еще впереди", - добавил Рогозин.

Новые производства в СКФО

Рогозин также сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе могут быть созданы высокотехнологичные производственные площадки Роскосмоса.

"Возможно,… чтобы здесь производство какое-то возникло по электронике, по композитным материалам, новые рабочие места <…> Всегда наличие космической отрасли в стране - возможность сделать страну умной и образованной, потому что космос - это интеллект нации", - сказал Рогозин, добавив, что вопрос обсуждался с главами регионов Северного Кавказа.

Он также отметил интерес к космической отрасли со стороны участников форума "Машук", с которыми встретился во вторник, и добавил, что сейчас для предприятий Роскосмоса нужны не только инженеры, но и множество других специалистов.

"Возьмем, к примеру, космонавтов - раньше это был летчик или инженер, а сейчас нужны и врачи, и специалисты по композитам <…> В дальнем космосе что-то сломалось, нужно "вырастить" эту деталь - нужен специалист в этой сфере, врач должен быть, биолог исследует что-то, эксперименты проводит - тоже должен быть. Нет такой профессии в нашей стране, которая не была бы связана с космосом", - отметил Рогозин.

В свою очередь исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев добавил, что всего в космической отрасли сейчас в России работают порядка 200 тыс. человек разных специальностей. Причем, по его словам, врачи, специалисты по связи или электронике, биологи и представители других специальностей имеют реальный шанс отправиться в космос, как инженеры и летчики.

Вертолетная подготовка

Вертолетная подготовка может быть включена в программу подготовки космонавтов. В качестве места для базы для обучения их этому рассматривается Северо-Кавказский федеральный округ, сообщил Рогозин.

"Мы сейчас хотим вводить именно вертолетную подготовку, не только самолетную. Потому что во время стыковки при посадке надо управлять [летательным аппаратом] вперед-назад, влево-направо, а в самолете можно только вперед лететь <...> Хотим на Северном Кавказе это [вертолетную подготовку] развернуть", - сказал гендиректор Роскосмоса.

По его словам, одним из преимуществ СКФО является то, что здесь реже, чем в соседних регионах вводятся запреты на полеты.

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