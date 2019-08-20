Командование Космическими силами США будет сформировано 29 августа

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Командование Космическими силами США, которое распорядился создать президент США Дональд Трамп, будет сформировано и начнет работу 29 августа. Об этом сообщил во вторник председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на заседании Национального космического совета.

"Командование Космическими силами США будет сформировано на следующей неделе, 29 августа", - сказал он. "Мы немедленно передадим ему в подчинение 87 частей и подразделений", - проинформировал также Данфорд. "Когда генерал [Джон] Реймонд примет на себя командование, в его подчинении будут находиться силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе", - добавил генерал.

"Вскоре Конгресс [США] одобрит, а президент подпишет документ о создании шестого вида ВС США [в дополнение к Армии США (сухопутным войскам), ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране] - Космических сил США", - отметил в свою очередь вице-президент США Майкл Пенс. "На следующей неделе мы сформируем новое объединенное командование - Командование Космическими силами США", - уточнил он.

Трамп подписал директивы, позволяющие военному ведомству приступить к практической работе с целью создания Космических сил, в середине февраля. Распоряжение о создании Космических сил американский лидер отдал в июне 2018 года.