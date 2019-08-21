{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса

Согласно меморандуму Дональда Трампа, для запуска космических ядерных систем США федеральное правительство "должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности"

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства. Об этом говорится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме президента США Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - говорится в документе.

"Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе, - отмечается в документе. - Для запуска Соединенными Штатами космических ядерных систем федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и [выдачи] разрешения на запуск [аппарата]".

Данный меморандум, пояснили в Белом доме, предоставляет дополнительную информацию по процедуре "запуска космических аппаратов с космическими ядерными системами".

"В течение первого года с даты публикации настоящего меморандума министр транспорта должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск" космического аппарата с ядерной системой, указал Трамп.

Кроме того, отмечается в документе, "по соображениям национальной безопасности, связанным с нераспространением ядерного оружия," необходимо получать разрешение президента США на запуск космических аппаратов с ядерными системами, "использующими любого рода ядерное топливо, кроме низкообогащенного урана".

Теги
СШАТрамп, Дональд
В России создали материал, который сделает элементы космических аппаратов долговечнее
По мнению ученых, разработка может найти применение в механизмах посадочных опор космических аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники
Читать полностью