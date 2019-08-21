В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом

Дудоров рассказал, что в роботе Skybot F-85 нет элементов искусственного интеллекта. "Если мы говорим об искусственном интеллекте, зачастую нужно говорить не о нем, а об искусственных инстинктах, потому что человек во многом поступает инстинктивно и не всегда применяет интеллект. То есть, мы какие-то действия, движения делаем на уровне инстинкта. Но ни того, ни другого в "Федоре" на данный момент нет", - сказал собеседник агентства.

О технических особенностях "Федора", как он говорит, слышит, видит и как он будет работать на МКС, а также о перспективах создания в России полностью автономных роботов, работающих без помощи человека, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор компании-разработчика Skybot F-850 НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

22 августа с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14". Этот полет на Международную космическую станцию пройдет без экипажа, поскольку это первый тест для ракеты "Союз-2.1а" в связке с кораблем "Союз МС". Но на борту корабля все же будет один пассажир - человекоподобный робот "Федор" (Skybot F-850), с которым будут работать на станции российские космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин.

В этом полете он сможет ответить на вопросы космонавтов, но пока круг варианты ответов ограничены заложенной в робота программой. Разработчики считают это неким прототипом элементов искусственного интеллекта, но на уровне речевого интерфейса.

По словам Дудорова, в робототехнике искусственный интеллект должен в себе объединять очень много различных направлений. Специалист считает, что у робота должен быть уровень интеллекта как у двух- или трехлетнего ребенка. "Когда ты ему даешь какую-то задачу - принеси что-то и ребенок, пусть и не с первого раза выполняет, но он постепенно учится, узнает и начинает выполнять эти задачи. Вот это в роботе уже будет являться интеллектом. А сейчас это набор программных алгоритмов, которые пока очень далеки от рабочего искусственного интеллекта", - отметил исполнительный директор компании-разработчика.

Общение с роботом происходит следующим образом: есть специальный микрофон, космонавт нажимает на кнопку на этом микрофоне, задает роботу вопрос. Дальше "Федор" преобразует полученную информацию в текст, делает сравнение с возможными вариантами ответов, которых у него несколько сотен и подбирает какой-то ответ. "Например, ты ему говоришь: "Привет, как дела?". Он может сказать: "Нормально" или "Привет" или "Вчера было лучше". Робот преобразует текст в речевой формат, так работает эта система", - пояснил Дудоров.

Все, что говорит робот во время выведения корабля "Союз МС-14" на орбиту, специалисты на Земле смогут слышать за счет использования штатной гарнитуры. "Мы немного преобразовали такую гарнитуру, которую используют космонавты, и установили на робота, и это единственный элемент, который подключается к кораблю. Робот не связан и не будет взаимодействовать ни с кораблем, ни со станцией. На МКС робот никаких команд с Земли получать не будет, там он будет взаимодействовать только с космонавтами", - сказал разработчик.

Дудоров также уточнил, что "Федор" сможет пообщаться и с иностранными представителями на МКС, если они будут задавать ему вопросы на русском языке. "Мы не закладывали в него обработку английского, французского и других языков. В будущем мы это будем делать, а сейчас, так как времени было крайне мало, пока сделали только на русском", - пояснил он.

Зрение робота

На "Федоре" установлена стереокамера и в его персональном Twitter можно посмотреть видео глазами робота, когда он внутри корабля. Разработчик отметил, что видео достаточно качественное, но для робота этого недостаточно для выполнения каких-либо действий. Однако для этих функций у робота еще есть сканирующее устройство.

Когда специалисты соединяют видео с камеры "Федора" и со сканирующего устройства, то уже получается так называемое техническое объемное зрение, и тогда робот может выполнять определенные действия.

Специалист уточнил, что в инфракрасном диапазоне робот не может видеть, поскольку пока у разработчиков нет такой задачи. Но в перспективе внедрить в "Федора" такую функцию возможно.

Как робот ходит

В YouTube можно найти ролики с "Федором", где можно увидеть, как он выполняет определенный набор действий - ходит по ровной поверхности, преодолевает препятствия, поднимается по лестнице. Но в этом полете у не было задачи, чтобы он ходил по станции, поэтому разработчики временно отключили его ноги.

Специалист рассказал, что на МКС робот будет "заякорен" - закреплен на поручне. При этом "Федор" будет работать только внутри станции и не будет выходить за борт МКС.

"Робота перенесут, "заякорят" и будут выполнять с ним работы в копирующем режиме, то есть, Александр Скворцов наденет на себя специальный костюм, подключится к роботу и будет выполнять целый ряд работ. А "Федор" будет за ним повторять, это как режим аватара. В автономном режиме у робота пока никаких упражнений не будет, кроме речевого интерфейса - выбор ответов на задаваемые вопросы", - рассказал разработчик.

Дудоров отметил, что создателям робота пока не нравится то, как он ходил во время испытаний на Земле. Специалисты работают над тем, чтобы робот был полностью автономен и адаптировался к той поверхности, на которую он наступает.

"Я думаю, мы в следующем году сможем продемонстрировать определенные наработки в этом направлении. А если говорить в целом об автономности хождения роботов, то я думаю, что через года три-четыре появятся такие системы - полностью автономный робот, который сможет выполнять все действия", - добавил собеседник агентства.

Перспективы развития робототехники в РФ

Отвечая на вопрос, возможно ли создать в России робота, полностью работающего на базе искусственного интеллекта, без помощи человека, Дудоров высказал мнение, что это реально, но не раньше, чем через 10-15 лет.

"Мы достигнем результата, создадим искусственный интеллект для роботов, но в перспективе и, если этим будем заниматься не только мы одни, а большое количество коллективов по всей Российской Федерации. Тогда да, это вполне достижимо", - отметил специалист.

Он оценил стоимость такого проекта в 5-10 млрд рублей.

"Научить искусственный интеллект проходить какие-то тесты можно, но заставить его не только быть виртуальным, но и выполнять полезную задачу - к этому надо прийти и над этим еще надо много работать", - заключил Дудоров.

Материал подготовил Алексей Песляк