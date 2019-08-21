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Четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал также обсудили возможные аэродинамические испытания индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Четыре представителя Индии пройдут отбор и подготовку в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Роскосмоса по итогам рабочей встречи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.

"Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО "Главкосмос" и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырех индийских космонавтов в ЦПК им. Ю.А.Гагарина", - говорится в сообщении.

Основной темой переговоров стали вопросы, которые могут быть затронуты в ходе российско-индийской встречи на высшем уровне, ее проведение запланировано в рамках Восточного экономического форума 4-6 сентября. "В ходе ближайших встреч стороны намерены продолжить обсуждение перспектив российско-индийского сотрудничества в области пилотируемой космонавтики, а также спутниковой навигации и двигателестроения", - отмечается в сообщении.

Рогозин и Довал также обсудили возможное проведение аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасания экипажа. По данным Роскосмоса, в планах сторон договориться по этим вопросам до конца августа. "Кроме того, ожидается скорейшее согласование контрактов на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел (ложементов) экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии", - сообщили в госкорпорации.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что индийские космонавты могут прибыть в Россию для подготовки к первому индийскому национальному пилотируемому полету в конце 2019 года или в 2020 году.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости, "или раньше". Как затем сообщили представители Индийской организации космических исследований, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять-семь дней. Будущий космический корабль получил название Gaganyaan ("Гаганьян", от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

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