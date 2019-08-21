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Астронавты NASA подключили электропитание к новому стыковочному узлу на МКС

В NASA сообщили, что стыковочные крюки сработали штатно

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Астронавты НАСА Ник Хейг и Эндрю Морган в среду после 2 часов 15 минут работы на поверхности Международной космической станции подключили кабели электропитания к новому стыковочному узлу на ее американском сегменте Harmony. Трансляция со станции и из Центра космических полетов имени Л. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) идет на сайте NASA.

Сразу после подключения кабелей Центр управления полетами провел тестирование стыковочных крюков, обеспечивающих контакт стыковочного модуля с переходным шлюзом. Астронавт NASA Кристина Кук, контролирующая ход работ с МКС, сообщила, что стыковочные крюки сработали штатно.

Новый стыковочный узел International Docking Adapter был доставлен на МКС в июле космическим грузовиком Dragon. Он обеспечит возможность стыковки к американскому сегменту МКС коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X.

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