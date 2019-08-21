Астронавты NASA приступили к установке рефлекторов на новом стыковочном узле на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду приступили к установке двух рефлекторов на новом стыковочном узле на американском сегменте МКС Harmony. Трансляция со станции и из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) идет на сайте NASA.

Эти рефлекторы будут задействованы на последнем этапе стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X. Новый стыковочный узел International Docking Adapter был доставлен на МКС в июле космическим грузовиком Dragon.

Ранее астронавты подключили кабели электропитания и связи к новому стыковочному узлу, а затем по командам из Центра управления полетом была проведена проверка 12 стыковочных крюков, обеспечивающих контакт стыковочного модуля с переходным шлюзом. Астронавт NASA Кристина Кук, контролирующая ход работ с МКС, сообщила, что стыковочные крюки сработали штатно.

Работы астронавтов на поверхности МКС, начавшиеся в 15:27 мск, продлятся, как ожидается, 6,5 часа.

Нынешний выход в космос стал 218-м со станции и пятым с начала нынешнего года. Для Ника Хейга это уже третий выход в космос, а для Эндрю Моргана - первый.