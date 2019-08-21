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Робота "Федора" могут поместить в музей после полета

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров подчеркнул, что "Федор" станет первым полноценным андроидом, слетавшим в космос

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор" после завершения полета может быть помещен в музей, сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (создатель аппарата) Евгений Дудоров.

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"Скорее всего после завершения полета робот "Федор" будет помещен в музей как первый полноценный андроид, слетавший в космос. Но это на усмотрение Роскосмоса", - сказал он в интервью "Известиям", опубликованном в четверг. Дудоров также отметил, что "Федор" является уникальным роботом и не имеет двойников.

На 22 августа запланирован старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14". Этот тип носителя впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

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