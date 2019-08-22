Ливни в Приамурье не привели к отставанию при строительстве второй очереди Восточного

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Отставания в строительстве второй очереди космодрома Восточный от графика из-за ливней, прошедших в Амурской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Генеральным подрядчиком строительства данного объекта выполняются необходимые мероприятия по водоотведению, позволяющие осуществлять работы в соответствии с графиками", - уточнили в Роскосмосе. В госкорпорации подчеркнули, что меры по предотвращению остановки работ на строительной площадке стартового стола под "Ангару" в период ливневых дождей были приняты своевременно.

В июле во время встречи с молодыми специалистами в ЦНИИмаш генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что строительство на космодроме идет, несмотря на обильные дожди. По его словам, на месте "заливает котлованы, техника работает очень тяжело".

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Позднее генеральный директор Роскосмоса подтвердил планы начала заливки бетона под стартовый стол космодрома Восточный осенью 2019 года.

В среду синоптики вновь объявили об ухудшении погодных условий в Амурской области в конце недели. 17 августа в регионе ожидаются ливни, грозы со шквалистыми усилениями ветра до 15-20 м/с. В связи с этим гидрологи ждут новых подтоплений в низинах и на автодорогах, а также нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства. Власти и региональный главк МЧС рекомендуют местным жителям не покидать населенные пункты.

В среду на территории девяти муниципальных образований региона в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 120 придворовых территорий. В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.