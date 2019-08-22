Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем и роботом "Федором" стартовала с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 августа. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор". Носитель этого типа впервые используется для запуска пилотируемого корабля.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 06:38 мск. Пилотируемый корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС.

"Есть отделение пилотируемого корабля", - сказал диктор, который комментировал запуск. Робот "Федор" тоже периодически "комментировал" начало полета.