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Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем и роботом "Федором" стартовала с Байконура

Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Донат Сорокин/ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 августа. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор". Носитель этого типа впервые используется для запуска пилотируемого корабля.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 06:38 мск. Пилотируемый корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС.

"Есть отделение пилотируемого корабля", - сказал диктор, который комментировал запуск. Робот "Федор" тоже периодически "комментировал" начало полета.

Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета "Союз-ФГ". С 2020 года запланирован переход на носитель "Союз-2.1а", который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

Переход на новое поколение ракет связан с прекращением поставок украинских аналоговых систем управления, которые устанавливались на "Союзе-ФГ". На ракете "Союз-2.1а" установлена отечественная цифровая система управления.

Робот "Федор"

Робот "Федор", который находится в пилотируемом корабле создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Робот проведет на орбите примерно 17 дней. В целом, как сообщал Рогозин, "Федор" выступит в качестве искусственного космонавта.

В новость были внесены изменения (06:58 мск) - добавлены подробности.

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